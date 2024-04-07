Допрасходы простых поляков из-за возвращения НДС могут составить до тысячи злотых в год – эксперты

Жителям Польши, скорее всего, придется сесть на диету и отказаться от некоторых продуктов. Ведь в соседней стране вернули НДС на продовольственные товары, и соответственно это повлечет увеличение цен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Некоторые польские эксперты отмечают, что возвращение налога особенно сильно ударит по беднейшим слоям населения. Для них допрасходы, связанные с повышением НДС, могут составить до тысячи злотых в год, что станет значительной финансовой нагрузкой.