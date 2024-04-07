Допрасходы простых поляков из-за возвращения НДС могут составить до тысячи злотых в год – эксперты
Жителям Польши, скорее всего, придется сесть на диету и отказаться от некоторых продуктов. Ведь в соседней стране вернули НДС на продовольственные товары, и соответственно это повлечет увеличение цен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Некоторые польские эксперты отмечают, что возвращение налога особенно сильно ударит по беднейшим слоям населения. Для них допрасходы, связанные с повышением НДС, могут составить до тысячи злотых в год, что станет значительной финансовой нагрузкой.
Польским властям советовали повременить с такой мерой, пока экономика не восстановиться. Но бюджет сам себя не пополнит, а расходов в польском государстве хоть отбавляй. Одна оборонка чего только стоит!
В прошлом году Варшава больше всех в НАТО выделила на военные расходы. Около 4 % ВВП. В этом решили быть немного скромнее. Урежут почти до 3 %. А заплатят за это простые поляки. Почему бы и нет? Нормальная европейская практика. Правда, народное терпение заканчивается.
На неделе польские аграрии забаррикадировались в здании Министерства сельского хозяйства, чтобы привлечь внимание Дональда Туска к своим проблемам. Видимо, премьер Польши сильно занят военным бюджетом и ему некогда вникать в проблемы простых фермеров, которые бастуют с февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение импорта сельхозпродукции из Украины. Для этого фермеры продолжают блокировать границу. Время ожидания на выезд из Польши может составлять до пяти суток.