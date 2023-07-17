Николай Бузин: США делают ставку на разрушение России изнутри, ещё много денег будет вкачано

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Этим я занимаюсь уже не первое десятилетие, никогда не было у меня такого оптимизма в том, что это когда-нибудь закончится. Если честно, то, что США, Польша, Литва, Эстония будут все больше и больше тратить, мы это прогнозировали еще десятилетия назад. Это исходит из политики. Ведь все это определяется политиками. Чем более нездоровые политики во главе государства, тем больше тратится средств на вооружение. Вот эта статистика четко показывает: да, есть еще те страны, которые пока еще понимают, что вооруженные силы – это не самое главное в жизни. Все равно, как говорит наш Президент, главное – экономика, и она есть. Это нормальный здравомыслящий политик всегда говорит: сначала собственное государство, сначала собственные люди, а потом уже все остальные вопросы.

Ведь главная ставка делается не на вот это оружие, главная ставка делается на то, что Российская Федерация себя изнутри разрушит. На это вкачаны огромные деньги. События, в том числе с ЧВК «Вагнер» – это одна из составляющих. Вы обратите внимание, что где-то два месяца последних шла мощнейшая информационная накачка по всем каналам, что Россия должна рухнуть, Россия себя уничтожает, она проигрывает. И это вкладывалось в умы не только международной общественности, но и россиян. На них воздействовало. И нужен был мощный толчок. Слава богу, что все это было нейтрализовано вовремя и хватило сил. Если бы пошло по этому сценарию, туда добавили бы еще денег, всевозможных уродов добавили и так далее, не известно, чем бы закончилось. У нас был 1917 год, Россия, и вот этот сценарий, его пытаются реализовать как только могут. Это и Бжезинские, это и другие политологи, у них главная цель – уничтожить изнутри. По-другому Россию не свалить, и они это знают. Поэтому еще много денег будет вкачано.

Здесь фактор силы становится основным и фактор единства нации, народа в этой ситуации. Если это будет реализовано в рамках Российской Федерации и Республики Беларусь, мы выстоим, а они развалятся.

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