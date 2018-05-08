Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

Новости Армении. Президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. Президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 мая во втором туре голосования в его пользу высказались 59 депутатов Национального собрания, против – 42. Значительную роль в этом вопросе сыграли представители правящей Республиканской партии, которые поддержали лидера оппозиции.
За процессом голосования, который транслировался в прямом эфире, на центральной площади Еревана наблюдали сотни сторонников Пашиняна. Напоминаем, что в ходе голосования 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.
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