В Армении начался второй тур выборов премьера: если кандидата не выберут, Национальное собрание распустят

Новости Армении. Второй тур выборов премьер-министра состоится 8 мая в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. Второй тур выборов премьер-министра состоится 8 мая в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единственный кандидат – оппозиционный лидер Никол Пашинян. На голосовании 1 мая обсуждение его кандидатуры затянулось на шесть часов. В итоге для утверждения в должности Пашиняну не хватило 8 голосов.
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Рассмотрение вопроса в Национальном собрании уже началось. Депутаты выслушают выступление Пашиняна и зададут ему вопросы, после чего приступят к голосованию. В случае, если и в этот раз лидер оппозиции не будет избран премьером, это автоматически приведет к роспуску Национального собрания и проведению в срок от 30 до 45 дней внеочередных парламентских выборов.