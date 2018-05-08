В Армении начался второй тур выборов премьера: если кандидата не выберут, Национальное собрание распустят

Единственный кандидат – оппозиционный лидер Никол Пашинян. На голосовании 1 мая обсуждение его кандидатуры затянулось на шесть часов. В итоге для утверждения в должности Пашиняну не хватило 8 голосов.

Рассмотрение вопроса в Национальном собрании уже началось. Депутаты выслушают выступление Пашиняна и зададут ему вопросы, после чего приступят к голосованию. В случае, если и в этот раз лидер оппозиции не будет избран премьером, это автоматически приведет к роспуску Национального собрания и проведению в срок от 30 до 45 дней внеочередных парламентских выборов.