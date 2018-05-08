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В Германии столкнулись пассажирский и товарный поезд: погибли машинист и пассажир

08 мая 2018 08:39
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Новости Германии. Обстоятельства столкновения товарного и пассажирского поездов устанавливают в Баварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии столкнулись пассажирский и товарный поезд: погибли машинист и пассажир-1

Инцидент произошел на участке между городами Ингольштадт и Аугсбург. Железнодорожная авария унесла жизни двух человек: погибли машинист и пассажир. Еще 14 получили различные травмы.

В Германии столкнулись пассажирский и товарный поезд: погибли машинист и пассажир-4

Медики доставили их в больницу и оказали необходимую помощь. Троих пришлось госпитализировать. На месте ЧП продолжают работать правоохранители и сотрудники экстренных служб.

# Авария в Германии # Фотофакт

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