Дональд Трамп объявит вечером 8 мая свое решение по иранскому ядерному соглашению

Новости США. Заявление будет сделано в Белом доме в 21:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский лидер не раз критиковал эту сделку, называя ее «пагубной» и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся «исправить». Напоминаем, Иран и «шестерка» международных посредников в 2015 году достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Сделка предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран.