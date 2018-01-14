«Подают историю не с точки зрения нашего государства, а с точки зрения своей». Репортаж СТВ о профессии гида-переводчика

Новости Беларуси. Безвиз действительно положительно сказался на притоке туристов в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За последнее время в сфере произошли громадные изменения. Речь идет не только об увеличении числа гостей. Больше туристов – больше рабочих мест для их обслуживания. Оказывается, они создаются даже за границей: гиды и переводчики-нелегалы из соседних стран могут превратить простую экскурсию в своего рода альтернативную историю Беларуси, имеющую мало общего с реальными фактами.

Ежегодно Минск посещают более полумиллиона туристов. На единственных в Беларуси курсах по подготовке гидов-переводчиков на набор не жалуются. Слушатели через одного либо лингвисты, либо с дипломом международника. Большинство уже работает в сфере гостеприимства.

Хэ Яньхай, слушатель курсов по подготовке гидов-переводчиков:

Я считаю, гид-переводчик китайского языка – огромный спрос и большая перспектива в Беларуси. Кстати, на неделе Беларусь и Китай официально запустили Год туризма (подробности здесь). Правда, владеющих языком Конфуция среди сопровождающих пока всего 14. О нехватке гидов-переводчиков то и дело говорят на разных уровнях. Судите сами: на всю страну лишь 185 аккредитованных специалистов. Гидов со знанием польского в Беларуси не наберется и 30 человек.

Елена Лихимович, заместитель директора Национального агентства по туризму:

Если брать восточную Беларусь – это вообще плохая ситуация с экскурсоводами англоговорящими. Про другие языки даже не стоит упоминать, потому что там их просто нет. По выходным на туристическом паркинге возле синагоги в Гродно можно с легкостью насчитать 10, а то и 12 автобусов. Безвизовый режим теперь и в районе, действует больше года. Возможностью посмотреть на город королей уже воспользовались 53 тысячи иностранцев. На бывшей Рыночной площади все чаще звучит польский, английский, немецкий. Экскурсоводов на всех не хватает.

Татьяна Пискун, директор турфирмы:

Гид просто нарасхват. И есть определенные даты, когда гидов на польском языке мы даже заказываем за полгода.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника спорта и туризма Гродненского облисполкома:

По безвизовому въезду у нас приехало 60 % литовцев. У нас на сегодняшний день нет пока ни одного аттестованного гида-переводчика на литовском языке. Между тем, наплыв активизирует «серых» экскурсоводов. И речь сейчас не только о белорусах, работающих неофициально. Многие наши соседи, особенно поляки и россияне, приезжают со своими рассказчиками. Гиды-нелегалы или, как их принято называть в профессиональной среде, «варяги», подают информацию по-своему.

Сергей Донских, заведующий кафедрой туризма и культурного наследия Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

По две стороны парка находится два литературных музея: Ожешко и Богдановича. То есть белорусский гид указывает два объекта, польский гид указывает только музей имени Ожешко.

Николай Чирский, председатель Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков:

В сентябре в Гродно в выходные было по 20 автобусов зарубежных. Все они проводили сами экскурсии. О проблеме «варягов» Николай Чирский, экскурсовод с почти полувековым стажем, говорит более 20 лет. Уж если бы гиды-нелегалы просто «уводили» клиентов. Экскурсии в исполнении приезжих сопровождающих превращаются в этакую альтернативную историю нашей страны.

Николай Чирский:

Они наносят большой вред нашей стране не только экономически, но и идеологически. Они подают историю не с точки зрения нашего государства, а с точки зрения своей. Пример Польши. Они говорят, что эта их территория их вплоть до Минска – так называемая Речь Посполитая. Россияне, особенно из Питера, рассказывают уже полоцкую историю не с точки зрения нашего первого города, калыскі нашай дзяржаўнасці, а рассказывают, что это одна из частей Московского государства. Искажая реальные факты, нелегалы, количество которых растет, наносят вред имиджу государства. Между тем, механизм контроля за качеством экскурсионных услуг у нас в стране все еще отсутствует.

Елена Лихимович:

Никаких жестких мер к экскурсоводам, которые не прошли аттестацию, нет. Мы можем просто пожурить, сказать: «Не аттестованы? Нельзя водить экскурсию».

Тамара Федорцова, кандидат географических наук, заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков:

Не должно такое быть, потому что Беларусь все-таки суверенное европейское государство. Нигде в Европе вы, приехав туда с группой, не можете провести в той стране экскурсию. За это очень строгие наказания, санкции, не считая штрафов. Может быть вплоть до депортирования. Предложение о введении штрафа за нарушение экскурсионного законодательство Министерство спорта и туризма направило в парламент. Пока предлагаемый размер санкций 26 базовых величин, это более 600 рублей. Вопрос будет рассматриваться в 2018 году.

Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы каким-то образом законодательно закрепить вот те вот нормативно-правовые документы и разработать их, которые позволяли бы отсекать таких вот нелегалов.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Павінны быць прапісаны штрафныя санкцыі. Гэта ўсё павінна быць рэгламентавана. Гэта першы нюанс, то есць за такую дзейнасць. Другі вельмі важны нюанс – гэта тое, што вы кажыце, то есць адназначна на ўсёй тэрыторыі Беларусі павінны быць беларускія гіды, толькі беларускія. Сегодня для того, чтобы получить сертификат экскурсовода либо гида-переводчика, необходимо пройти обязательную государственную аттестацию. По сути тот же экзамен, состоящий из компьютерного тестирования и устного собеседования у комиссии. Подтверждать квалификацию требуется каждые 5 лет. Специалистов готовят преимущественно на курсах, но можно прийти и со своей базой.

Людмила Фокеева, доцент кафедры международного туризма факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Во многих вузах есть специальности, у которых набор дисциплин близок к тем профессиональным компетенциям, которые требуются для экскурсовода и гида-переводчика. B наверное, в преддверии масштабных событий, спортивных массовых мероприятий важно активизировать эту работу. Ребят, которые знают иностранные языки, стимулировать к тому, чтобы они не боялись, шли на аттестацию, вливались в ряды этой очень интересной специальности.

Вопрос подготовки квалифицированных кадров особенно актуален в преддверии ІІ Европейских игр. Туроператоры разрабатывают новые экскурсионные программы, а проблему нехватки специалистов теперь будут решать и на базе Республиканского института высшей школы.