«Никакого права в международных отношениях давно не существует». Александр Вучич о прослушке европейских политиков

Ситуация с прослушкой телефонных разговоров европейских политиков спецслужбами США и Дании – скандальная и беспринципная. А отсутствие реакции на ситуацию подтверждает отсутствие принципов в международных отношениях. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он предложил представить, что бы сделали с другой страной, если бы выяснилось, что та занималась подобным.

Александр Вучич, президент Сербии:

Это скандально! Представьте, если бы это сделала Беларусь, прослушивала Ангелу Меркель, – какие бы санкции ввели против Беларуси. Если бы Лукашенко прослушивал Ангелу Меркель при помощи России, что бы сделали с Россией и Беларусью? А оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании – и ничего, потому что принципов не существует. Никаких принципов, никакого права в международных отношениях давно не существует.