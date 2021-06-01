«Никакого права в международных отношениях давно не существует». Александр Вучич о прослушке европейских политиков
Ситуация с прослушкой телефонных разговоров европейских политиков спецслужбами США и Дании – скандальная и беспринципная. А отсутствие реакции на ситуацию подтверждает отсутствие принципов в международных отношениях. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он предложил представить, что бы сделали с другой страной, если бы выяснилось, что та занималась подобным.
Александр Вучич, президент Сербии:
Это скандально! Представьте, если бы это сделала Беларусь, прослушивала Ангелу Меркель, – какие бы санкции ввели против Беларуси. Если бы Лукашенко прослушивал Ангелу Меркель при помощи России, что бы сделали с Россией и Беларусью? А оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании – и ничего, потому что принципов не существует. Никаких принципов, никакого права в международных отношениях давно не существует.
Накануне стало известно, что спецслужбы Дании с 2012 по 2014 годы шпионили по заказу США за рядом европейских политиков. В их числе должностные лица из Швеции, Норвегии, Франции и Германии. В частности, немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Штайнмайер. При этом власти Дании якобы не были в курсе происходящего, а взаимодействие с Америкой происходило лишь на уровне спецслужб.