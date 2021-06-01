В ЮАР слониха-альбинос попала в капкан браконьеров. Вот продолжение истории

Новости ЮАР. История со счастливым финалом. В ЮАР слониха-альбинос, попавшая в капкан браконьеров, идет на поправку, сообщили в программме Новости «24 часа» на СТВ.

В центре реабилитации и развития слонов малышка освоилась не только среди сородичей. Семью осиротевшим слонятам и носорогам в парке заменяет овца с особо развитым чувством материнства.

В кругу собратьев наша героиня всегда остается в тени. Альбиносам ультрафиолет не всегда идет на пользу. Но вот кличку ей дали самую что ни на есть солнечную – Ханьиса. В переводе с местного языка это означает солнечный свет.