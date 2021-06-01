Копии произведений Пикассо и Ван Гога из пакетов. Посмотрите, какие работы из отходов создаёт бразильский художник

Новости Бразилии. Копии известных шедевров искусства из пластика. Бразильский художник создает невероятные картины из вторсырья, собранного с городских улиц и из рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Копии известных шедевров искусства из пластика. Бразильский художник создает невероятные картины из вторсырья, собранного с городских улиц и из рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кисти для рисования он сменил на пару пинцетов, которыми на доске формирует изображения.
В этих работах нет краски и клея. Все это просто кусочки пластиковых пакетов, которые в итоге и создают изображение.
Копии работ Пикассо, Ван Гога, Моне и Уорхола – это попытка привлечь внимание к загрязнению окружающей среды, вызванному накоплением пластиковых отходов.