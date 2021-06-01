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Копии произведений Пикассо и Ван Гога из пакетов. Посмотрите, какие работы из отходов создаёт бразильский художник

01 июня 2021 11:52
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Новости Бразилии. Копии известных шедевров искусства из пластика. Бразильский художник создает невероятные картины из вторсырья, собранного с городских улиц и из рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Копии произведений Пикассо и Ван Гога из пакетов. Посмотрите, какие работы из отходов создаёт бразильский художник -1

Кисти для рисования он сменил на пару пинцетов, которыми на доске формирует изображения.

Копии произведений Пикассо и Ван Гога из пакетов. Посмотрите, какие работы из отходов создаёт бразильский художник -4

В этих работах нет краски и клея. Все это просто кусочки пластиковых пакетов, которые в итоге и создают изображение.

Копии произведений Пикассо и Ван Гога из пакетов. Посмотрите, какие работы из отходов создаёт бразильский художник -7

Копии работ Пикассо, Ван Гога, Моне и Уорхола – это попытка привлечь внимание к загрязнению окружающей среды, вызванному накоплением пластиковых отходов.

# Экология # Пабло Пикассо # Клод Моне # Винсент Ван Гог # Энди Уорхол # Фотофакт

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