В Израиле сняли ограничения по числу посетителей в общепите, а в Турции сократили комендантский час

Курс на выздоровление. На фоне улучшения эпидобстановки многие страны отменяют карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В масках и с результатами теста на коронавирус. Франция провела первый концерт-эксперимент
Курс на выздоровление. На фоне улучшения эпидобстановки многие страны отменяют карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В масках и с результатами теста на коронавирус. Франция провела первый концерт-эксперимент
В Израиле с 1 июня жителям необходимо соблюдать лишь масочный режим в помещениях. Сняты ограничения по числу посетителей в заведениях общепита. Больше не нужен так называемый зеленый паспорт.
Ослабляют меры изоляции и в Турции. Сокращен комендантский час. Открываются спортивные залы и развлекательные центры. При условии соблюдения санитарных мер принимать посетителей могут кафе и рестораны.