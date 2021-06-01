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В Израиле сняли ограничения по числу посетителей в общепите, а в Турции сократили комендантский час

01 июня 2021 11:28
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Курс на выздоровление. На фоне улучшения эпидобстановки многие страны отменяют карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Израиле сняли ограничения по числу посетителей в общепите, а в Турции сократили комендантский час-1

В Израиле с 1 июня жителям необходимо соблюдать лишь масочный режим в помещениях. Сняты ограничения по числу посетителей в заведениях общепита. Больше не нужен так называемый зеленый паспорт.

В Израиле сняли ограничения по числу посетителей в общепите, а в Турции сократили комендантский час-4

Ослабляют меры изоляции и в Турции. Сокращен комендантский час. Открываются спортивные залы и развлекательные центры. При условии соблюдения санитарных мер принимать посетителей могут кафе и рестораны.

# Коронавирус # Фотофакт

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