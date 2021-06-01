В Израиле сняли ограничения по числу посетителей в общепите, а в Турции сократили комендантский час

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В Израиле с 1 июня жителям необходимо соблюдать лишь масочный режим в помещениях. Сняты ограничения по числу посетителей в заведениях общепита. Больше не нужен так называемый зеленый паспорт.