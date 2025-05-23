Вершинин: в ООН паника из-за больших сокращений в штате

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что в Секретариате ООН царит настоящая паника в связи с грядущими массовыми увольнениями. По его словам, это может сказаться на результативности работы организации. Об этом пишет ТАСС.

Представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос сообщил, что штат сотрудников организации будет уменьшен не менее чем на 20 % для повышения ее конкурентоспособности.

Сокращение коснется отделений в Найроби, Нью-Йорке и других офисах ООН.