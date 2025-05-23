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CNN: власти США прекратят чекануку одноцентовой монеты

23 мая 2025 09:02
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CNN: власти США прекратят чекануку одноцентовой монеты-0

Министерство финансов США снимает с производства одноцентовые монеты (пенни) из-за их нерентабельности. Последний заказ на заготовки для чеканки был сделан в мае, а после исчерпания запасов выпуск прекратится. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

По данным Министерства финансов, это поможет сэкономить 56 миллионов долларов, так как себестоимость пенни превышала его номинальную стоимость. Еще в феврале президент США Дональд Трамп приказал прекратить их выпуск. Однако эксперты отмечают, что потери от чеканки пятицентовых монет еще выше.

Фото: pixabay

# Международная политика

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