Несколько тысяч человек вновь устроили демонстрацию в центре Кишинёва

Новости Молдовы. Кишинев продолжают сотрясать протесты. Несколько тысяч человек 9 ноября вновь устроили демонстрацию в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной раз протесты закончились столкновением с полицией. Несколько человек задержаны. В частности, мэр Орхея. Как и прежде, люди недовольны высокими ценами на энергоресурсы и падением уровня жизни, в связи с чем требуют отставки правительства и лично Майи Санду. Напомним, протесты в Молдове продолжаются с середины сентября.