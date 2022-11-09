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Несколько тысяч человек вновь устроили демонстрацию в центре Кишинёва

09 ноября 2022 19:47
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Новости Молдовы. Кишинев продолжают сотрясать протесты. Несколько тысяч человек 9 ноября вновь устроили демонстрацию в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек вновь устроили демонстрацию в центре Кишинёва-1

Очередной раз протесты закончились столкновением с полицией. Несколько человек задержаны. В частности, мэр Орхея. Как и прежде, люди недовольны высокими ценами на энергоресурсы и падением уровня жизни, в связи с чем требуют отставки правительства и лично Майи Санду. Напомним, протесты в Молдове продолжаются с середины сентября.

# Акции протеста # Павел Вережану # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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