Немецким властям не хватает денег для ремонта автомобильных мостов

С бюджетным дефицитом столкнулись власти Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя, для них это дело уже привычное. На этот раз тревогу забило Министерство транспорта. Там заявили, что в связи с отсутствием денег не смогут выполнить поставленные правительством задачи по восстановлению автомобильных мостов.

Ведомству было поручено отремонтировать в 2026 году 400 путепроводов. Однако Минтранс едва ли сможет привести в порядок половину из них. Более того, при текущих темпах работ потребуется как минимум 19 лет вместо запланированных 10.

О том, что ситуация стала критической и даже опасной для водителей, говорят следующие данные – около 200 путепроводов находятся в таком ветхом состоянии, что их, скорее всего, потребуется полностью заменить. Для 150 из них действует запрет на передвижение больше-грузного транспорта.