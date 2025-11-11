Спасать сталелитейную отрасль Германии может быть поздно – эксперты

Сталелитейная промышленность Германии находится в крайне тяжелом положении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты предупреждают, что спасать отрасль может быть уже поздно.

Причинами кризиса стало множество факторов. Основные – это высокие затраты на производство и более дешевая зарубежная продукция. Сталелитейная промышленность не справляется с высокими ценами на электроэнергию и газ, в то время как в соседних странах они значительно дешевле. Более того, переход на так называемую зеленую экономику оказался для предприятий очень дорогостоящим, поскольку требует громадных средств для сокращения вредных выбросов.