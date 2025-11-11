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Сенаторы США проголосовали за законопроект о госбюджете

11 ноября 2025 07:46
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Сенаторы США проголосовали за законопроект о государственном бюджете, который приведет к завершению самого продолжительного в истории страны шатдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он длился 41 день. Впрочем, несмотря на принятие законопроекта, в нем отсутствует пункт о субсидиях на медицинское страхование, которого давно требовали представители демократической партии.

Накануне Дональд Трамп, который из-за отсутствия согласования проекта бюджета 1 октября ввел шатдаун, сообщил о приближении к его завершению. Таким образом, отмечают американские СМИ, в ближайшее время можно ожидать возобновления работы федерального правительства.

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# Международная политика # Новости США

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