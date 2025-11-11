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Саркози выпустили из тюрьмы – французы неоднозначно относятся к решению суда

11 ноября 2025 07:59
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Экс-президент Франции Николя Саркози, несмотря на то, что давно покинул пост, остается в центре внимания не только французских, но и мировых СМИ. Суд в Париже решил выпустить бывшего главу государства из тюрьмы, посчитав, что его содержание под стражей на время рассмотрения апелляции, мера слишком суровая и не-оправданная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Саркози выпустили из тюрьмы – французы неоднозначно относятся к решению суда-2

Об этом просили не только адвокаты политика, но и прокуратура. Саркози провел в тюрьме всего 20 дней, однако наслаждаться свободой в полной мере ему помешают некоторые запреты. В частности, покидать Францию и разговаривать с любыми чиновниками Министерства юстиции. 

Сами французы решение суда встретили далеко неоднозначно. Многие считают, что система правосудия ярко продемонстрировала наличие двойных стандартов и отсутствие беспристрастности в рассмотрении дел.

Саркози выпустили из тюрьмы – французы неоднозначно относятся к решению суда-4

Не ко всем относятся одинаково. Есть такие, которые, даже если подают апелляцию, остаются в тюрьме. Что ж, да, президент в тюрьме – не самый лучший образ, но, думаю, это справедливо.

Саркози выпустили из тюрьмы – французы неоднозначно относятся к решению суда-6

Дело не в том, что он был президентом республики. Если есть доказательства преступного сговора, он, как и любой другой гражданин Франции, должен сесть в тюрьму, вот и все. Когда ты глава государства, когда миллионы людей оказали ему доверие, избрав его, я считаю, что он обязан быть безупречным. Вот и все. 

Саркози выпустили из тюрьмы – французы неоднозначно относятся к решению суда-8

Саркози начал отбывать пятилетний срок заключения 21 октября по обвинению в незаконном финансировании его президентской избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Он стал первым бывшим лидером страны Евросоюза, попавшим за решетку. Правда, сам экс-президент Франции категорически отрицает свою вину.

Сенаторы США проголосовали за законопроект о госбюджете.

# Новости Франции # Международная политика # Николя Саркози

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