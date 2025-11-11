31 человек погиб во время беспорядков в тюрьме Эквадора

В Эквадоре подтвердили гибель от удушья еще 27 заключенных во время беспорядков в тюрьме прибрежной провинции на юге страны. Таким образом, общее количество погибших – 31 человек.

Согласно первым официальным сообщениям национальной службы общих вопросов заключенных, беспорядки вспыхнули ночью в тюрьме города Мачала, административного центра провинции. Из-за инцидента четверо заключенных погибли, многие другие, включая полицейского, получили ранения.

Местные СМИ сообщили, что бунт спровоцирован «реорганизацией» и переводом осужденных в тюрьму строгого режима. Мачала считается одним из наиболее криминогенных городов в Эквадоре. В начале ноября власти страны объявили новое чрезвычайное положение сроком на 60 дней в пяти прибрежных провинциях и трех муниципалитетах центральных провинций, чтобы подавить «серьезные внутренние беспорядки». Они вызваны эскалацией насилия со стороны организованных преступных группировок.