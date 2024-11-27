Немецкие разведчики планируют на два года вперед – Андрей Манойло о спецслужбах разных стран

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова:

Если речь идет о разведчиках, то, конечно, у каждой разведки есть свой почерк. И английские разведчики отличаются в своем поведении от американских разведчиков. И отличаются в подходах к решению задач, даже если это одни и те же задачи. То есть американец их делает по-своему, британцы делают по-своему. И связано это исключительно с традициями, которые передаются из поколения в поколение. Разведка – это ведь не наука и не искусство, это ремесло. И раз это ремесло, то ремесло – это навыки. И эти навыки передаются от наставника к ученику. Это во-первых. А во-вторых, инертностью и консерватизмом этой профессии. В разведке что-нибудь поменять? Можно, конечно, попытаться креативить, но долго на этом не протянешь, засыпешься. Поэтому здесь ситуация такая, но отличается не очень сильно. Немецкие разведчики, например, их характеризует очень долгое планирование. Вот если они приезжают куда-то. Ведь разведка – это не только добывание информации, это еще и оказание воздействия на процессы. И вот немец планирует свои мероприятия года на два вперед. Любая деталь, которая заслуживает внимания, она вносится в эти планы. И эти планы, они, конечно, могут корректироваться, но они не меняются по желанию.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Они любят это называть эффект бабочки. Чтобы села бабочка маленькая и все вот так зашаталось.

Андрей Манойло:

Ну, такого в природе не бывает. Что касается народов… Во-первых, они действительно стали больше по численности. Во-вторых, уровень образования все-таки растет. При всем при том, что где-то он, может быть, и падает. А человек образованный, он начинает мыслить критично, и им не так просто управлять. То есть, если при крайне низком уровне образования, при нищете в тех же колониях Британской империи можно было поставить какого-нибудь одного чиновника на огромную территорию, он бы всем управлял. Теперь, в общем, так не получается. А людей хорошо образованных. Их надо убедить следовать тем призывам, которые к ним обращаются. Поэтому теперь это все сложнее и требует более высокого уровня подготовки для управленцев, чем он был раньше.