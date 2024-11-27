Манойло: кто воюет на интеллектуальном фронте, еще тяжелее, потому что войны выигрываются в умах

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Лукашенко в Пакистан и поговорим об ушедшем из жизни Дмитрии Кряте, который являлся настоящей легендой белорусской журналистики. В эфире доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова:
Сейчас всем нелегко. Время такое непростое. Что касается тех, кто воюет на интеллектуальном фронте, то им, возможно, еще тяжелее по той простой причине, что войны выигрываются в умах. И в этом отношении для нас, специалистов по информационным войнам и информационным операциям, стоящих на защите интересов Родины, фронт проходит везде. Он проходит в головах людей. Не только на передовой.
Григорий Азарёнок, СТВ:
Надо понимать, что только в Соединенных Штатах работают около 30 институтов всяких изучения человеческих отношений. Знаменитый есть в Лондоне Тавистокский институт человеческих отношений, где на протяжении уже многих столетий сидят они и колдуют. Сидят чернокнижники и ищут, где слабое место русских, где слабое место славян, как их разобщить между собой.
Изобретена даже такая наука – демотехника. Демотехника - это берем один большой народ. У каждого, естественно, региона земли какой-то есть свои особенности, свои национальности. Это может быть как в укрепление души этого народа, как в силу его. А можно развернуть так, что стравить с соседями и фактически навести народ на путь самоубийства. Ведь и это даже возможно.
Андрей Манойло:
Но многие пытались найти болевые точки, на которые можно надавить и сломать волю народа к сопротивлению. Или, если не всего народа, хотя бы каких-нибудь отдельно взятых людей. И действительно, на Западе этим занимаются очень долго. И будут им работы еще на пару тысячелетий. Потому что русский человек – он не сдается. Сколько бы они ни пытались найти такие точки. Никогда они эту задачу для себя не выполнят.