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Манойло: кто воюет на интеллектуальном фронте, еще тяжелее, потому что войны выигрываются в умах

27 ноября 2024 20:50
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Лукашенко в Пакистан и поговорим об ушедшем из жизни Дмитрии Кряте, который являлся настоящей легендой белорусской журналистики. В эфире доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Манойло: кто воюет на интеллектуальном фронте, еще тяжелее, потому что войны выигрываются в умах-2

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова:
Сейчас всем нелегко. Время такое непростое. Что касается тех, кто воюет на интеллектуальном фронте, то им, возможно, еще тяжелее по той простой причине, что войны выигрываются в умах. И в этом отношении для нас, специалистов по информационным войнам и информационным операциям, стоящих на защите интересов Родины, фронт проходит везде. Он проходит в головах людей. Не только на передовой.

Григорий Азарёнок, СТВ:
Надо понимать, что только в Соединенных Штатах работают около 30 институтов всяких изучения человеческих отношений. Знаменитый есть в Лондоне Тавистокский институт человеческих отношений, где на протяжении уже многих столетий сидят они и колдуют. Сидят чернокнижники и ищут, где слабое место русских, где слабое место славян, как их разобщить между собой. 
Изобретена даже такая наука – демотехника. Демотехника - это берем один большой народ. У каждого, естественно, региона земли какой-то есть свои особенности, свои национальности. Это может быть как в укрепление души этого народа, как в силу его. А можно развернуть так, что стравить с соседями и фактически навести народ на путь самоубийства. Ведь и это даже возможно.

Андрей Манойло:
Но многие пытались найти болевые точки, на которые можно надавить и сломать волю народа к сопротивлению. Или, если не всего народа, хотя бы каких-нибудь отдельно взятых людей. И действительно, на Западе этим занимаются очень долго. И будут им работы еще на пару тысячелетий. Потому что русский человек – он не сдается. Сколько бы они ни пытались найти такие точки. Никогда они эту задачу для себя не выполнят.

# Международная политика # Андрей Манойло # Григорий Азарёнок

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