В ХАМАС готовы договориться с Израилем о перемирии и заключить сделку об обмене пленными

Событие, которое дает не призрачную, а вполне реальную надежду на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В 5 часов утра по минскому времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если стороны конфликта выполнят все условия договора, то боевым действиям, которые длились почти 14 месяцев, будет положен конец. Подразделения ЦАХАЛ покидают территорию Ливана, а их позиции во избежание разного рода провокаций постепенно занимает национальная армия. Несмотря на предупреждение властей Израиля в целях безопасности пока не возвращаться в свои дома, уже через час после объявления перемирия в сторону юга Ливана направились автомобильные колонны машин. Люди, которые были вынуждены бежать от войны, возвращаются в родные.

Мы выдержали самые жестокие формы израильского варварства – бомбардировки и обстрелы. Теперь мы возвращаемся в свои города и деревни. Слава Аллаху, у нас есть теперь такая возможность.

Мы с юга Ливана, и туда мы вернемся. Мы можем это сделать спустя 66 дней после того, как покинули свой дом.

Однако, несмотря на ликование, многим жителям придется начинать строить жизнь с нуля, причем во всех смыслах. Инфраструктура, жилые и офисные здания – в результате бомбардировок израильских сил в Ливане разрушены десятки тысяч объектов. Некоторые населенные пункты оказались полностью уничтожены. По данным международных гуманитарных организаций, около 1,5 миллиона ливанцев остались без крыши над головой.