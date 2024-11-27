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В ХАМАС готовы договориться с Израилем о перемирии и заключить сделку об обмене пленными

27 ноября 2024 16:54
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Событие, которое дает не призрачную, а вполне реальную надежду на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В 5 часов утра по минскому времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ХАМАС готовы договориться с Израилем о перемирии и заключить сделку об обмене пленными-2

Если стороны конфликта выполнят все условия договора, то боевым действиям, которые длились почти 14 месяцев, будет положен конец. Подразделения ЦАХАЛ покидают территорию Ливана, а их позиции во избежание разного рода провокаций постепенно занимает национальная армия. Несмотря на предупреждение властей Израиля в целях безопасности пока не возвращаться в свои дома, уже через час после объявления перемирия в сторону юга Ливана направились автомобильные колонны машин. Люди, которые были вынуждены бежать от войны, возвращаются в родные.

В ХАМАС готовы договориться с Израилем о перемирии и заключить сделку об обмене пленными-4

Мы выдержали самые жестокие формы израильского варварства – бомбардировки и обстрелы. Теперь мы возвращаемся в свои города и деревни. Слава Аллаху, у нас есть теперь такая возможность.

В ХАМАС готовы договориться с Израилем о перемирии и заключить сделку об обмене пленными-6

Мы с юга Ливана, и туда мы вернемся. Мы можем это сделать спустя 66 дней после того, как покинули свой дом.

Однако, несмотря на ликование, многим жителям придется начинать строить жизнь с нуля, причем во всех смыслах. Инфраструктура, жилые и офисные здания – в результате бомбардировок израильских сил в Ливане разрушены десятки тысяч объектов. Некоторые населенные пункты оказались полностью уничтожены. По данным международных гуманитарных организаций, около 1,5 миллиона ливанцев остались без крыши над головой.

В ХАМАС готовы договориться с Израилем о перемирии и заключить сделку об обмене пленными-8

Прекращение огня в Ливане подарило надежду на мир и палестинцам, живущим в секторе Газа. Группировка ХАМАС заявила, что готова договориться с Израилем о перемирии и заключить сделку об обмене пленными. Об этом руководство движения сообщило посредникам в Катаре, Египте и Турции. Свои гарантии дал и Вашингтон. Джо Байден заявил, что Штаты будут добиваться прекращения огня в секторе, а также готовы обеспечить освобождение заложников.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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