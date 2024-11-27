Байден тайно запросил у Конгресса 24 млрд долларов на помощь Украине

Вот только верить обещаниям администрации главы Белого дома можно едва ли. Заявления Вашингтона о приверженности миру вызывают спорные чувства. Слова, мягко говоря, расходятся с делом. Прекращение конфликтов не входит в сферу интересов США. По крайней мере пока. Это ярко доказал нынешний президент США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присвоив себе заслугу приостановки одной войны, Байден делает все, чтобы конфликт в Украине развивался. Даже после его ухода. Как стало известно, он тайно запросил у Конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на военную поддержку Киева. Об этом сообщило крупное американское издание, ссылаясь на бюджетное управление Белого дома.

Эта астрономическая сумма должна пойти на покупку новой техники и вооружений. Вопрос о выделении нового транша будет рассмотрен в следующем месяце. Ранее в Госдепе США отметили, что администрация Байдена обеспечит Украину всем необходимым, чтобы она могла вести боевые действия и в 2025-м. И это при том, что, согласно последнему соцопросу, большинство украинцев, а именно 64 %, считают, что эту войну пора заканчивать и решать все вопросы за столом переговоров. Но Вашингтон никогда не волновало мнение простых граждан.