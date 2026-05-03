Удар по нефтяному союзу: почему Эмираты покидают ОПЕК и чем это грозит?

Пока в Беларуси закладывают фундамент будущего урожая, в Ормузском проливе ситуация накаляется до предела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Любая эскалация в этом районе мгновенно бьет по мировым ценам на логистику и как следствие на продовольствие. На этом фоне наши успехи в сельском хозяйстве – это уже не просто экономика, а актив, сопоставимый с золотом и нефтью. Судоходство в Ормузском проливе практически парализовано. Через него сейчас проходит менее 10 судов в день.

Иран вновь ввел строгое управление акваторией. 25 апреля катера КСИР обстреляли коммерческий танкер, обвинив США в морском пиратстве. А американские силы продолжают перехватывать танкеры с иранской нефтью. На неделе как минимум шесть были вынуждены вернуться из-за действий ВМС США. Нет подвижек и на дипломатическом треке.

Через пакистанских посредников Тегеран передал Вашингтону трехэтапный план. Иран предлагает полностью открыть Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады, при этом обсуждение ядерной программы – отложить на самый последний этап. Трамп заявил, что «не удовлетворен» предложением. Он требует открыть пролив до начала любых обсуждений по снятию ограничений.

На фоне закрытия Ормузского пролива на неделе ОАЭ заявили, что покидают ОПЕК. Этот картель больше 6 десятков лет контролировал ситуацию на мировом нефтяном рынке, а сейчас судьба организации под вопросом, как и то, что будет с ценами на черное золото.