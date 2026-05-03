Удар по нефтяному союзу: почему Эмираты покидают ОПЕК и чем это грозит?
Пока в Беларуси закладывают фундамент будущего урожая, в Ормузском проливе ситуация накаляется до предела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Любая эскалация в этом районе мгновенно бьет по мировым ценам на логистику и как следствие на продовольствие. На этом фоне наши успехи в сельском хозяйстве – это уже не просто экономика, а актив, сопоставимый с золотом и нефтью. Судоходство в Ормузском проливе практически парализовано. Через него сейчас проходит менее 10 судов в день.
Иран вновь ввел строгое управление акваторией. 25 апреля катера КСИР обстреляли коммерческий танкер, обвинив США в морском пиратстве. А американские силы продолжают перехватывать танкеры с иранской нефтью. На неделе как минимум шесть были вынуждены вернуться из-за действий ВМС США. Нет подвижек и на дипломатическом треке.
Через пакистанских посредников Тегеран передал Вашингтону трехэтапный план. Иран предлагает полностью открыть Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады, при этом обсуждение ядерной программы – отложить на самый последний этап. Трамп заявил, что «не удовлетворен» предложением. Он требует открыть пролив до начала любых обсуждений по снятию ограничений.
На фоне закрытия Ормузского пролива на неделе ОАЭ заявили, что покидают ОПЕК. Этот картель больше 6 десятков лет контролировал ситуацию на мировом нефтяном рынке, а сейчас судьба организации под вопросом, как и то, что будет с ценами на черное золото.
Почему Эмираты покидают ОПЕК и к чему это может привести, разбирались наши корреспонденты.
Нефтяной картель ОПЕК на днях получил мощнейший удар по своему единству. Его ключевой участник, Объединенные Арабские Эмираты, официально вышли из организации 1 мая, отказавшись от системы коллективных квот в угоду долгосрочным национальным интересам. Министр энергетики ОАЭ прямо обосновал это решение фактической блокадой Ормузского пролива, которая сделала дальнейшее пребывание Эмиратов в картеле бессмысленным.
Антон Силуанов, министр финансов России:
Сегодня мы слышим, что одна из стран – Объединенные Арабские Эмираты – выходит из ОПЕК. Что это значит? Это означает, что сколько страна имеет производственных мощностей, столько она и может добывать нефти и выбрасывать ее на рынок.
Но истинная причина этого демарша лежит не только в экономической плоскости. Решение также продиктовано политикой и безопасностью. Эмираты рассчитывали на военную защиту от иранских атак со стороны соседей по Персидскому заливу и не получили ее. Утешить ОАЭ вызвались Штаты, которым такой разлад в стане нефтяных королей только выгоден.
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Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:
Это может быть некая кулуарная сделка, что США пообещали финансовую помощь ОАЭ, потому что те действительно пострадали от нынешнего кризиса, а взамен США просят услугу, по сути, по подрыву ОПЕК+ изнутри, чтобы цена снизилась на мировом рынке. Для Соединенных Штатов и конкретно для администрации Трампа.
Расчет Вашингтона и Абу-Даби выглядит цинично: заместить на рынке иранскую нефть аравийской. Иран, по оценкам экспертов, оказался в критической ситуации. Его резервуары стремительно заполняются, и при сохранении блокады Ормузского пролива Тегерану остается всего около 20 дней до вынужденной остановки скважин. Восстановить их работу позже будет крайне трудно, а это означает, что иранская нефть может исчезнуть с рынка надолго или навсегда.
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