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В Молдове заявление Санду о вхождении в Румынию назвали госизменой

03 мая 2026 17:35
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В Молдове заявление Санду о вхождении в Румынию назвали госизменой-0

Оппозиционная партия «Гражданский конгресс» раскритиковала высказывания президента Молдовы Майи Санду о возможной евроинтеграции через объединение с Румынией, назвав их дезинформацией и намекнув на признаки государственной измены. Об этом пишет РИА Новости.

Поводом стало интервью, где Санду допустила такой сценарий, а также вариант вступления в ЕС без Приднестровья. В партии заявили, что подобные идеи противоречат принципам суверенитета и фактически означают отказ от государственности.

Также оппозиция обратила внимание на перенос заявленных сроков вступления в ЕС с 2028 на 2030 год и подчеркнула, что процесс интеграции остается длительным и сложным.

Фото: pixabay

# Международная политика

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