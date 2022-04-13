«Немецкая экономика, вероятно, столкнётся с серьёзным спадом». Инфляция в Германии превысила 7%

Новости Германии. В Германии говорят об ухудшении экономического положения. Как заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз», пик процветания Германии позади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, после резкого роста цен всем жителям ФРГ нужно готовиться к снижению уровня благосостояния. Сейчас инфляция превысила 7 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет. Как считают эксперты, в случае прекращения поставок российских энергоресурсов в ближайшие несколько месяцев инфляция может стать двузначной, а процесс восстановления экономики сильно затянется.