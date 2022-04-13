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«Немецкая экономика, вероятно, столкнётся с серьёзным спадом». Инфляция в Германии превысила 7%

13 апреля 2022 15:14
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Новости Германии. В Германии говорят об ухудшении экономического положения. Как заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз», пик процветания Германии позади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Немецкая экономика, вероятно, столкнётся с серьёзным спадом». Инфляция в Германии превысила 7%-1

По его словам, после резкого роста цен всем жителям ФРГ нужно готовиться к снижению уровня благосостояния. Сейчас инфляция превысила 7 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет. Как считают эксперты, в случае прекращения поставок российских энергоресурсов в ближайшие несколько месяцев инфляция может стать двузначной, а процесс восстановления экономики сильно затянется.

«Немецкая экономика, вероятно, столкнётся с серьёзным спадом». Инфляция в Германии превысила 7%-4

Стефан Кутс, вице-президент Кильского института:
Восстановление экономики, которое началось весной после борьбы с пандемией, в настоящее время замедлилось из-за ситуации в Украине. Конфликт и политическая реакция также негативно сказываются на экономике Германии. В целом процесс восстановления снова затянется, и в ближайшее время не будет достигнут даже докризисный уровень. Неизбежное прекращение поставок природного газа и нефти из России в Европейский союз, естественно, представляет собой особый риск для этого экономического прогноза. И в результате немецкая экономика, вероятно, столкнется с серьезным спадом в следующем году.

«Немецкая экономика, вероятно, столкнётся с серьёзным спадом». Инфляция в Германии превысила 7%-7

Уже очевидно, что немецкое правительство не может компенсировать повышение цен за счет государственных фондов, поэтому в сложившейся ситуации многие жители будут вынуждены экономить. Особенно это касается многодетных и малообеспеченных семей и пенсионеров. Для этих людей выбор между оплатой коммуналки и покупкой продуктов становится более чем реальным.

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# Экономический кризис # Стефан Кутс # Фридрих Мерц # Фотофакт

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