Ограничения на продажу и пустые полки. Как на Западе страдают от введённых санкций против России?

Страны Европы столкнулись с сильнейшим кризисом, который стал следствием введенных против Москвы санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый сильный и болезненный удар получила Германия. Там правительство находится на грани паники. Из-за возможного отказа от российского газа возникла реальная угроза экономического коллапса.

Запасов голубого топлива в стране хватит до конца лета, в лучшем случае – до осени. И заполнить хранилища в нынешних условиях нечем. Чтобы найти выход из этой критической ситуации, правительство даже пошло на беспрецедентные меры, а именно разрешить национализировать энергокомпании. И составило список потребителей, которых отключат от газа в первую очередь. А пока жителей Германии настойчиво призывают к жесткой экономии практически во всем.

Считать деньги учатся и в Польше. Там стремительно растут цены на продовольствие. Больше всего подорожали молочные продукты, овощи, фрукты, хлеб и мясо. Цены на товары и услуги в марте были выше на 11 %, чем год назад. По прогнозам Национального банка Польши, высокая инфляция в стране сохранится до конца 2024 года.