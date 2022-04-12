Прямой эфир

Германия планирует покупать сланцевый газ у США вместо российского

12 апреля 2022 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В состоянии шторма находится экономика стран ЕС. Сработал обратный эффект антироссийский санкций. Пессимистичные прогнозы звучат в самых благополучных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Германия планирует покупать сланцевый газ у США вместо российского-1

Крах жизни, в частности, предрекают в Германии. Инфляция здесь достигла самых высоких показателей за последние 40 лет. При этом вместо того, чтобы заниматься решением экономических проблем, Берлин продолжает поставки оружия в Украину, что противоречит интересам жителей Германии. Об этом уже открыто пишут немецкие СМИ. Не предвещает ничего и политика, направленная на импортозамещение.  

Германия планирует покупать сланцевый газ у США вместо российского-4

Беспокойство вызывает американский сланцевый газ, который Германия хочет покупать вместо российского. Он нанесет больший вред экологии, отравит грунтовые воды, а его поставка приведет к масштабному выбросу углекислого газа, уверены в партии «зеленых». Не лучшим образом обстоят дела и в других государствах ЕС. В Европе серьезно подорожали продукты, бензин, коммунальные услуги. Люди вынуждены жить в режиме жесткой экономии.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента
12 апреля 2022 08:50

«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента

«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики
12 апреля 2022 07:37

«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики

В Чехии инфляция достигла 13%. В Европе из-за антироссийских санкций продолжает снижаться уровень жизни
12 апреля 2022 06:59

В Чехии инфляция достигла 13%. В Европе из-за антироссийских санкций продолжает снижаться уровень жизни