Крах жизни, в частности, предрекают в Германии. Инфляция здесь достигла самых высоких показателей за последние 40 лет. При этом вместо того, чтобы заниматься решением экономических проблем, Берлин продолжает поставки оружия в Украину, что противоречит интересам жителей Германии. Об этом уже открыто пишут немецкие СМИ. Не предвещает ничего и политика, направленная на импортозамещение.