В состоянии шторма находится экономика стран ЕС. Сработал обратный эффект антироссийский санкций. Пессимистичные прогнозы звучат в самых благополучных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В состоянии шторма находится экономика стран ЕС. Сработал обратный эффект антироссийский санкций. Пессимистичные прогнозы звучат в самых благополучных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крах жизни, в частности, предрекают в Германии. Инфляция здесь достигла самых высоких показателей за последние 40 лет. При этом вместо того, чтобы заниматься решением экономических проблем, Берлин продолжает поставки оружия в Украину, что противоречит интересам жителей Германии. Об этом уже открыто пишут немецкие СМИ. Не предвещает ничего и политика, направленная на импортозамещение.
Беспокойство вызывает американский сланцевый газ, который Германия хочет покупать вместо российского. Он нанесет больший вред экологии, отравит грунтовые воды, а его поставка приведет к масштабному выбросу углекислого газа, уверены в партии «зеленых». Не лучшим образом обстоят дела и в других государствах ЕС. В Европе серьезно подорожали продукты, бензин, коммунальные услуги. Люди вынуждены жить в режиме жесткой экономии.