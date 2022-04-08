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Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня за всю историю

08 апреля 2022 12:56
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Между тем мировые цены на продукты питания достигли рекордного уровня за всю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом уведомили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня за всю историю-1

Пшеница и другие зерновые подорожали почти на 20 %. В первую очередь это связано со специальной военной операцией России в Украине и антироссийскими санкциями. В последние годы на конфликтующие страны приходилось около 50 % мирового экспорта пшеницы и кукурузы. Дает о себе знать и дефицит удобрений. Например, с этим столкнулись американские фермеры. Как итог: индекс цен на продовольствие в марте составил почти 160 пунктов, что на 12,6 % больше, чем месяцем ранее.

# Экономический кризис # Фотофакт

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