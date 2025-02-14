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Немецкая автокомпания объявила о сокращении 2 тысяч рабочих мест

14 февраля 2025 07:19
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Один из крупнейших автопроизводителей Германии объявил о планах сократить около двух тысяч рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уволены будут сотрудники завода в Штутгарте и в техническом центре в Вайсахе.

При этом в компании подчеркивают, что увольнения будут исключительно добровольными, поскольку до конца десятилетия действует гарантия занятости. Сокращение станет дополнением к уже принятым мерам экономии. С 2024 года компания не продлевает контракты временных сотрудников, постепенно уменьшая их число в производственных подразделениях. Еще одним признаком изменений в стратегии автопроизводителя стало возвращение к развитию машин с двигателем внутреннего сгорания.

# Германия # Автомобили # Кризис в ЕС

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