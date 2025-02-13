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Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Грузии

13 февраля 2025 19:38
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Пытаясь перевести взгляд общественности от собственных неудач, европейские политики продолжают вмешиваться в дела иностранных государств. Европарламент принял резолюцию по Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Грузии-2

В документе депутаты призывают страны ЕС ввести санкции в отношении чиновников и деятелей, связанных с правящей партией «Грузинская мечта». Резолюция принята большинством голосов. Евродепутаты назвали правительство и парламент якобы самопровозглашенными и лишенными какой-либо легитимности. Однако еврочиновники уже не в первый раз нарушают суверенность внутренних дел других стран. Отметим, в конце января Европарламент опубликовал похожее заявление и в отношении Беларуси, но в нашем случае в Брюсселе даже не дождались начала голосования.

# Международная политика

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