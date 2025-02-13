Прямой эфир

Песков: Путин и Трамп встретятся лично раньше обмена визитами

13 февраля 2025 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песков: Путин и Трамп встретятся лично раньше обмена визитами-2

Стороны обменялись взаимными приглашениями, теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, а у президента России – возможность совершить визит в Соединенные Штаты. Лидеры стран также условились провести встречу в третьей стране. То есть, по замыслу президентов, эта встреча состоится раньше, чем обмен визитами. Ее сейчас согласовывают помощники глав государств. По его словам, окончательного решения, где Путин и Трамп встретятся, не принято, но в разговоре фигурировал вариант Саудовской Аравии.

# Владимир Путин # Дональд Трамп # Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: граждан Беларуси среди пострадавших в Мюнхене нет
13 февраля 2025 17:06

МИД: граждан Беларуси среди пострадавших в Мюнхене нет

Длилась 8 минут. На Солнце произошла мощная вспышка класса М
13 февраля 2025 15:14

Длилась 8 минут. На Солнце произошла мощная вспышка класса М

Трамп сообщил, введет «взаимные пошлины» 13 февраля
13 февраля 2025 15:08

Трамп сообщил, введет «взаимные пошлины» 13 февраля