Песков: Путин и Трамп встретятся лично раньше обмена визитами

Стороны обменялись взаимными приглашениями, теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, а у президента России – возможность совершить визит в Соединенные Штаты. Лидеры стран также условились провести встречу в третьей стране. То есть, по замыслу президентов, эта встреча состоится раньше, чем обмен визитами. Ее сейчас согласовывают помощники глав государств. По его словам, окончательного решения, где Путин и Трамп встретятся, не принято, но в разговоре фигурировал вариант Саудовской Аравии.