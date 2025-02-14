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Уровень коррупции в странах ЕС ухудшается второй год подряд

14 февраля 2025 07:09
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Уровень коррупции в странах Евросоюза ухудшается второй год подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Индекс оценивает уровень взяточничества в государственном секторе.

Уровень коррупции в странах ЕС ухудшается второй год подряд-2

В рейтинг входят 180 стран. Эксперты анализируют данные 13 источников – от Всемирного банка до частных консалтинговых компаний. Как показало исследование, пробелы в соблюдении этических норм и слабые места в государственных контрактах остаются постоянными проблемами, подрывающими способность региона решать глобальные проблемы. Эксперты подчеркивают, что снижающаяся способность Европы бороться с коррупцией мешает блоку реагировать на различные вызовы, такие как климатический кризис, случаи несоблюдения верховенства закона и перегруженность государственных служб.

# Коррупция # Кризис в ЕС

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