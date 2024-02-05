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Немцам советуют уменьшить потребление электроэнергии из-за приостановки поставок газа из США

05 февраля 2024 18:17
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В режим экономии переходят жители ряда европейских стран. Из-за высоких цен на жилищно-коммунальные услуги людям приходится ограничивать себя в базовых потребностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцам советуют уменьшить потребление электроэнергии из-за приостановки поставок газа из США-1

На фоне приостановки поставок газа из США немцам советуют уменьшить потребление электроэнергии. В 2023 году цены на энергоресурсы в Германии выросли практически на 20 %. Эксперты предложили жителям перейти с удаленной работы в офис и сократить использование электроприборов дома, а также задуматься о переезде в общежитие.

Французы в целях экономии вынуждены пить дождевую воду.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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