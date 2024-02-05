Немцам советуют уменьшить потребление электроэнергии из-за приостановки поставок газа из США

В режим экономии переходят жители ряда европейских стран. Из-за высоких цен на жилищно-коммунальные услуги людям приходится ограничивать себя в базовых потребностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне приостановки поставок газа из США немцам советуют уменьшить потребление электроэнергии. В 2023 году цены на энергоресурсы в Германии выросли практически на 20 %. Эксперты предложили жителям перейти с удаленной работы в офис и сократить использование электроприборов дома, а также задуматься о переезде в общежитие.