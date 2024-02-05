Мэр Киева Кличко выступил против отставки главкома ВСУ Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем неприятии предполагаемой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и обратился к представителям политических кругов с призывом прекратить интриги. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что общественность беспокоится о будущем Залужного и рассчитывает, что власти осознают серьезность своих действий.

Также Кличко заявил, что действия властей должны быть направлены на укрепление армии и сплочение общества, а не на политические игры. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что рассматривает возможность перестановки в военном командовании страны. Сообщение об отставке Залужного стало поводом для дискуссии в украинских СМИ и социальных сетях.