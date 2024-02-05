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Мэр Киева Кличко выступил против отставки главкома ВСУ Залужного

05 февраля 2024 14:34
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем неприятии предполагаемой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и обратился к представителям политических кругов с призывом прекратить интриги. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что общественность беспокоится о будущем Залужного и рассчитывает, что власти осознают серьезность своих действий. 

Также Кличко заявил, что действия властей должны быть направлены на укрепление армии и сплочение общества, а не на политические игры. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что рассматривает возможность перестановки в военном командовании страны. Сообщение об отставке Залужного стало поводом для дискуссии в украинских СМИ и социальных сетях.

# Международная политика # Валерий Залужный

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