DPA: ЕС готов санкции против 200 физлиц и юридических лиц

Европейский союз готовит 13-й пакет санкций против России, которые могут затронуть свыше 200 частных лиц и компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Новый пакет предусматривает увеличение списка лиц и учреждений, чьи средства в ЕС будут замораживаться, а также включает компании, способствующие военному и технологическому развитию России.

Предложение по пакету уже поступило к представителями стран-членов ЕС, и ожидается, что оно будет официально одобрено всеми государствами-членами. Помимо этого, ЕС изучает возможность изъятия доходов из хранилища «замороженных» средств ЦБ РФ в пользу Украины. Предполагается, что новые санкции вступят в силу 24 февраля.