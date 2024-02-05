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«Наше терпение лопнуло!» Европейские фермеры продолжают акции протеста

05 февраля 2024 18:03
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Европейские фермеры продолжают акции протеста. Главное требование бастующих аграриев – снижение импорта дешевой продукции, основным поставщиком которой остается Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наше терпение лопнуло!» Европейские фермеры продолжают акции протеста-1

На этом фоне в Польше, где протесты намечены на 9 февраля, правительство начало мониторинг транзита грузов. Заместитель министра сельского хозяйства лично побывал на погранпункте около Дорохуска и проверил, какие товары ввозятся в страну. Но это скорее популистский шаг. Фермерские профсоюзы уже с конца нынешней недели намерены возобновить блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной.

«Наше терпение лопнуло!» Европейские фермеры продолжают акции протеста-4

Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей в отношении импорта продуктов питания из Украины не оставляет нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку. Если мы не будем бороться за наши права, то многие фермы по всей стране будут вынуждены закрыть свои производства.

«Наше терпение лопнуло!» Европейские фермеры продолжают акции протеста-7

Напомним, вот уже несколько недель фермеры по всей Европе выходят на протесты. В сложные для экономики времена чиновники лишают их льгот и субсидий. С чем они не согласны. Аграрии перекрывают автострады, заваливают главные площади городов сеном и навозом, жгут покрышки и поддоны. Рост недовольства среди рабочих может привести к скорой смене властей во всем ЕС. Уже этим летом пройдут выборы в Европарламент.

# Акции протеста

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