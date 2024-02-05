«Наше терпение лопнуло!» Европейские фермеры продолжают акции протеста

Европейские фермеры продолжают акции протеста. Главное требование бастующих аграриев – снижение импорта дешевой продукции, основным поставщиком которой остается Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне в Польше, где протесты намечены на 9 февраля, правительство начало мониторинг транзита грузов. Заместитель министра сельского хозяйства лично побывал на погранпункте около Дорохуска и проверил, какие товары ввозятся в страну. Но это скорее популистский шаг. Фермерские профсоюзы уже с конца нынешней недели намерены возобновить блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной.

Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей в отношении импорта продуктов питания из Украины не оставляет нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку. Если мы не будем бороться за наши права, то многие фермы по всей стране будут вынуждены закрыть свои производства.