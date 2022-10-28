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Полякам ради экономии предлагают собирать дождевую воду

28 октября 2022 10:19
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Новости Польши. Богатая на идеи Польша  вновь советует жителям интересные способы экономии. На этот раз людям предлагают собирать дождевую воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полякам ради экономии предлагают собирать дождевую воду-1

Согласно прогнозам, инфляция в стране в скором времени достигнет 20 %, поэтому режим экономии отменять рано. В местных СМИ появляется все больше рекомендаций, как сократить расходы. Помимо сбора дождевой воды, людям советуют снизить температуру в домах и инвестировать в шерстяные тапочки и свитера. Свитер, кстати, должен быть из секонд-хенда. Но вообще, если денег не хватает, нужно просто больше работать, подытожили на польском веб-портале.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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