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Владимир Путин объявил об участии в выборах

08 декабря 2023 13:58
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Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Путин объявил об участии в выборах-1

Голосование пройдет в течение трех дней. ЦИК России официально утвердила даты: 15, 16 и 17 марта. Избранный глава государства, согласно Конституции, будет возглавлять страну шесть лет, до 2030 года. По данным Фонда общественного мнения, 70 % россиян поддерживают выдвижение Владимира Путина на очередной срок.

# Выборы # Владимир Путин # Фотофакт

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