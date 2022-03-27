Неизвестные ранее виды стеклянных лягушек обнаружили учёные. Органы у них видны через кожу

Ученые обнаружили прежде неизвестные виды стеклянной лягушки, рассказали в программе «Плюс-минус». Свое название создания получили из-за прозрачной кожи, сквозь которую видно их внутренние органы.
Ученые обнаружили прежде неизвестные виды стеклянной лягушки, рассказали в программе «Плюс-минус». Свое название создания получили из-за прозрачной кожи, сквозь которую видно их внутренние органы.
Земноводные активны в ночное время, а днем прячутся среди листвы. Представители новых видов были замечены рядом с районом активных работ по добыче ископаемых, на территории заповедника Машпи и в горах Тойсан Эквадора.
Несмотря на внешнее сходство, это два разных существа, что подтвердил ДНК-анализ. При этом обоим видам грозит вымирание. Дело в том, что основной средой обитания амфибий являются леса, которые в течение последних десятилетий беспощадно вырубаются.