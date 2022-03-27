Прямой эфир

Неизвестные ранее виды стеклянных лягушек обнаружили учёные. Органы у них видны через кожу

27 марта 2022 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ученые обнаружили прежде неизвестные виды стеклянной лягушки, рассказали в программе «Плюс-минус». Свое название создания получили из-за прозрачной кожи, сквозь которую видно их внутренние органы.  

Неизвестные ранее виды стеклянных лягушек обнаружили учёные. Органы у них видны через кожу-1

Земноводные активны в ночное время, а днем прячутся среди листвы. Представители новых видов были замечены рядом с районом активных работ по добыче ископаемых, на территории заповедника Машпи и в горах Тойсан Эквадора.  

Неизвестные ранее виды стеклянных лягушек обнаружили учёные. Органы у них видны через кожу-4

Несмотря на внешнее сходство, это два разных существа, что подтвердил ДНК-анализ. При этом обоим видам грозит вымирание. Дело в том, что основной средой обитания амфибий являются леса, которые в течение последних десятилетий беспощадно вырубаются.  

# Животные # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За 26 марта из Херсонской области эвакуированы почти 100 граждан Украины, России и Молдовы
27 марта 2022 07:15

За 26 марта из Херсонской области эвакуированы почти 100 граждан Украины, России и Молдовы

В Риме +20°C, в Москве 0°C. Погода в Европе на неделю с 28 марта по 3 апреля
26 марта 2022 15:29

В Риме +20°C, в Москве 0°C. Погода в Европе на неделю с 28 марта по 3 апреля

Босфорский пролив временно закрыли для судов из-за предмета, похожего на мину
26 марта 2022 12:54

Босфорский пролив временно закрыли для судов из-за предмета, похожего на мину