Неизвестные ранее виды стеклянных лягушек обнаружили учёные. Органы у них видны через кожу

Ученые обнаружили прежде неизвестные виды стеклянной лягушки, рассказали в программе «Плюс-минус». Свое название создания получили из-за прозрачной кожи, сквозь которую видно их внутренние органы.

Земноводные активны в ночное время, а днем прячутся среди листвы. Представители новых видов были замечены рядом с районом активных работ по добыче ископаемых, на территории заповедника Машпи и в горах Тойсан Эквадора.