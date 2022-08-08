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«Не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед США». Что американцы думают о Байдене?

08 августа 2022 16:48
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Новости США. Почти половина американцев считают, что второй президентский срок Байдена и Трампа станет худшим сценарием для страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед США». Что американцы думают о Байдене?-1

Таковы данные опроса, проведенного крупным социологическим институтом. Как выяснилось, 47 % респондентов уверены, что продолжение президентства нынешнего главы Белого дома Джо Байдена или возвращение туда Дональда Трампа не принесет Америке ничего хорошего. Более половины опрошенных, а именно 54 %, убеждены, что нынешний лидер страны стал гораздо слабее, чем когда избирался на это пост. К слову, сейчас его работу положительно оценивают лишь 38 % американцев. 55 % считают, что Байден «не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед США».

# Социологический опрос # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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