«Не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед США». Что американцы думают о Байдене?

Таковы данные опроса, проведенного крупным социологическим институтом. Как выяснилось, 47 % респондентов уверены, что продолжение президентства нынешнего главы Белого дома Джо Байдена или возвращение туда Дональда Трампа не принесет Америке ничего хорошего. Более половины опрошенных, а именно 54 %, убеждены, что нынешний лидер страны стал гораздо слабее, чем когда избирался на это пост. К слову, сейчас его работу положительно оценивают лишь 38 % американцев. 55 % считают, что Байден «не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед США».