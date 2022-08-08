«Понадобится инвестировать деньги». Пожар на Кубе уничтожил 450 тысяч баррелей нефти

Новости Кубы. Пожар на нефтебазе усугубил дефицит электроэнергии на Кубе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна может столкнуться с серьезным кризисом.

Пожарные не могут справиться с огнем уже на протяжении трех дней. За это время были повреждены три резервуара из восьми, а это более 450 тысяч баррелей нефти. Из уцелевших уже начали откачку топлива, однако огонь очень быстро распространяется. Кроме того, нефтебаза находится рядом с одной из главных электростанций Кубы. И если пожар не удастся потушить в ближайшее время, то это обернется массовым отключением электроэнергии.

Марио Сабинес Лоренцо, губернатор провинции Матансас:

В первую очередь нам нужно спасти резервуар, который находится рядом с огнем. Еще понадобится инвестировать деньги, чтобы мы могли продолжать покупать нефть. Это позволит обеспечить минимальное энергопотребление нашего народа. Как сказал президент, сейчас это срочная и важная проблема.