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«Понадобится инвестировать деньги». Пожар на Кубе уничтожил 450 тысяч баррелей нефти

08 августа 2022 14:15
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Новости Кубы. Пожар на нефтебазе усугубил дефицит электроэнергии на Кубе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна может столкнуться с серьезным кризисом.

«Понадобится инвестировать деньги». Пожар на Кубе уничтожил 450 тысяч баррелей нефти-1

Пожарные не могут справиться с огнем уже на протяжении трех дней. За это время были повреждены три резервуара из восьми, а это более 450 тысяч баррелей нефти. Из уцелевших уже начали откачку топлива, однако огонь очень быстро распространяется. Кроме того, нефтебаза находится рядом с одной из главных электростанций Кубы. И если пожар не удастся потушить в ближайшее время, то это обернется массовым отключением электроэнергии.

«Понадобится инвестировать деньги». Пожар на Кубе уничтожил 450 тысяч баррелей нефти-4

Марио Сабинес Лоренцо, губернатор провинции Матансас:
В первую очередь нам нужно спасти резервуар, который находится рядом с огнем. Еще понадобится инвестировать деньги, чтобы мы могли продолжать покупать нефть. Это позволит обеспечить минимальное энергопотребление нашего народа. Как сказал президент, сейчас это срочная и важная проблема.

«Понадобится инвестировать деньги». Пожар на Кубе уничтожил 450 тысяч баррелей нефти-7

Пожар на нефтебазе начался после удара молнии в один из резервуаров. Один человек погиб, более 120 пострадали, еще 17 пропали без вести. Из прилегающих районов были эвакуированы около 5 тысяч жителей. А правительство Кубы обратилось за международной помощью. Мексика и Венесуэла уже отправили туда военных и технику. Несколько часов назад Пекин заявил, что предоставит Кубе экстренную помощь.

# Пожар # Марио Сабинес Лоренцо # Мигель Диас-Канель # Новости Кубы # Фотофакт

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