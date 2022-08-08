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США объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за вспышки оспы обезьян

08 августа 2022 12:00
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Новости США. Оспа обезьян продолжает стремительно распространяться по миру. На этом фоне в США уже объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за вспышки оспы обезьян-1

В стране будут приняты ответные меры по сдерживанию вспышки. В первую очередь это выделение дополнительного финансирования для вакцин и других медикаментов, так как, по мнению экспертов, именно отсутствие вакцин является главным фактором распространения болезни. Оспа обезьян – вирусное заболевание. Симптомы инфекции – температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.

# Вирусные заболевания # Новости США # Фотофакт

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