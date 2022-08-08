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Боксёр болонке не товарищ. В Калифорнии выбрали лучшего сёрфера среди собак

08 августа 2022 12:09
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Новости США. Увлекательные кадры из Калифорнии, где прошел чемпионат мира по собачьему серфингу. Четвероногие спортсмены выступали каждый в своей весовой категории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боксёр болонке не товарищ. В Калифорнии выбрали лучшего сёрфера среди собак-1

Понятно, боксер болонке не товарищ. Самые захватывающие и зрелищные были выступления в тандеме: на гребне волны подымались хозяин и его питомец, чтобы потом, обойдя конкурентов, взойти на пьедестал. Среди победителей оказалось немало псов, которые по долгу службы спасают людей, попадающих в экстремальные ситуации.

# Человек и животные # Новости США # Фотофакт

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