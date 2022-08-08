Боксёр болонке не товарищ. В Калифорнии выбрали лучшего сёрфера среди собак

Новости США. Увлекательные кадры из Калифорнии, где прошел чемпионат мира по собачьему серфингу. Четвероногие спортсмены выступали каждый в своей весовой категории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, боксер болонке не товарищ. Самые захватывающие и зрелищные были выступления в тандеме: на гребне волны подымались хозяин и его питомец, чтобы потом, обойдя конкурентов, взойти на пьедестал. Среди победителей оказалось немало псов, которые по долгу службы спасают людей, попадающих в экстремальные ситуации.