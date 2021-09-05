«Не только ослабит НАТО, но и разделит Европу». Чего так опасаются в США?

Новости Беларуси. Миграционный вопрос вот уже сколько времени отодвигает на второй план большинство других тем из мировой повестки, сообщили в программе «Неделя». Найти на него ответы Минск предлагал Европе не единожды. Однако всякий раз получал отказ. Европа во всей красе демонстрирует свое «гостеприимство» беженцам из Сирии и Ирака. А теперь и людям из Афганистана, которые пытаются найти в ЕС спокойную жизнь, но тоже получают от ворот поворот. Подробности в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Американские политики Афганистан хотели превратить в новый геополитический зиндан для России. Хаос, бесконтрольная миграция, торговля оружием и наркотиками. Должны расшатать архитектуру безопасности в зоне ответственности ОДКБ. «Они вызвали бурю негодования у себя в стране». Николай Щекин о реакции общественности на миграционный кризис в Польше Но аналитики Пентагона не учли одного – реакции на их позорное бегство. Даже американских медиа.

The New York Times:

Для афганского народа это гуманитарное бедствие, для Байдена – политическое фиаско (правда, сам он это вряд ли осознает), а для американского народа – общенациональный позор, так как он считает, что мы не должны упрашивать талибов продлить сроки вывода. Сдача Афганистана является самым заметным свидетельством того, что эпоха мира по-американски подошла к концу.

Евгений Пустовой:

Ничего личного. Это бизнес. Европейские функционеры больше не хотят щелкать каблуками перед американским генералитетом. Они даже готовы покинуть строй Североатлантического Альянса. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания собственных независимых Вооруженных Сил ЕС. В Пентагоне не возражают, но возмущаются. Ведь теперь финансирование невыполнимой миссии по демократизации всего мира ляжет тяжким бременем только на плечи американских налогоплательщиков. Политолог из Германии: миллионные потоки беженцев из Афганистана вот-вот могут двинуться в сторону Европы

Йенс Столтенберг:

Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу.

Евгений Пустовой:

Уже разделена. Отношением к мигрантам. Польский премьер Моровецкий пообещал еще тысячу военнослужащих перекинуть на польско-белорусскую границу. В итоге защищать Варшаву от мирных беженцев будет четыре тысячи вооруженных до зубов военных. По человеку на километр зеленки. Польша вынуждена раскошеливаться. Это плата за пренебрежительность и гибридную войну против Минска. И какие вы самостоятельные, если без Беларуси даже с напуганными беженцами не можете справиться. Одним слова Европа. Владимир Макей: предлагали консультации Евросоюзу по вопросам нелегальной миграции, но они отказываются

Евгений Пустовой:

Какое «справиться»? Коллективный Запад хотел насадить свою модель развития миру исламского Востока – типа навести порядок. Но исламский Восток идет на запад. Даже в литовском Руднинкай в лагере для мигрантов нет порядка. В гетто уже сформирована кастовая система. На вершине этой пирамиды банальных благ арабы и курды, внизу – выходцы из стран Африки, Афганистана и Сирии. Положение в иерархии зависит от наличия денег и мускулатуры. Даже туалеты разделены между кастами. А самые бедные беженцы торгуют свои телом.

Евгений Пустовой:

Всех беременных в Беларусь не выбросишь, а в литовском приграничье действительно бум рождаемости. У мигрантов. Это слишком беспокоит аборигенов. По местным законам, по рождению на территории дети мигрантов уже граждане Литвы. И даже язык не надо учить. Жителям литовских вымирающих деревушек и местечек это не комильфо. Значит, зреет социальное возмущение. А вот в Польше уже бунтует особо продвинутая часть общества. Университетская интеллигенция пишет воззвания к властям, а жители Белостока пикетируют с плакатами: «Где человечность?», «Варварский режим», «Принимайте беженцев, выгоняйте фашистов». И это не белорусская пропаганда, а мнение поляков.