Новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак

Новости Великобритании. В Великобритании – новый премьер. Пост займет бывший министр финансов Риши Сунак. Об этом сообщил глава партийного комитета, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее из предвыборной гонки за пост главы правительства вышла лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Поэтому Сунак автоматически стал новым премьером. Кроме того, его поддержали большинство однопартийцев. Официально он вступит в должность после назначения королем. Риши Сунак ушел с поста министра финансов при Джонсоне. Чиновник отказался работать под его руководством. Также Сунак участвовал в прошлых выборах премьера, но проиграл Лиз Трасс.