В Германии четверть предприятий готовы сократить рабочие места из-за энергокризиса

Новости Германии. Немецкие компании массово заявляют о сокращении рабочих мест из-за энергокризиса. Такие данные опубликовал мюнхенский Институт экономических исследований после проведенного опроса. Участие в исследовании приняли руководители более тысячи предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сложившихся условиях многие вынуждены пересмотреть свой бизнес-план. Увольнение сотрудников как возможный способ продолжить работу рассматривают 25 % предприятий. Хотя полгода назад об этом заявляли около 14 % компаний. Кроме того, условия для бизнеса в Германии многие уже не считают привлекательными и рассматривают варианты переноса производств в другие страны. Также порядка 90 % компаний заявили, что намерены увеличить цены на свою продукцию либо уже сделали это.