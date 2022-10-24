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В Германии четверть предприятий готовы сократить рабочие места из-за энергокризиса

24 октября 2022 14:08
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Новости Германии. Немецкие компании массово заявляют о сокращении рабочих мест из-за энергокризиса. Такие данные опубликовал мюнхенский Институт экономических исследований после проведенного опроса. Участие в исследовании приняли руководители более тысячи предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии четверть предприятий готовы сократить рабочие места из-за энергокризиса-1

В сложившихся условиях многие вынуждены пересмотреть свой бизнес-план. Увольнение сотрудников как возможный способ продолжить работу рассматривают 25 % предприятий. Хотя полгода назад об этом заявляли около 14 % компаний. Кроме того, условия для бизнеса в Германии многие уже не считают привлекательными и рассматривают варианты переноса производств в другие страны. Также порядка 90 % компаний заявили, что намерены увеличить цены на свою продукцию либо уже сделали это.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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