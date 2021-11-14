«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе

Ситуацию на границе освещают десятки СМИ, в том числе представители зарубежных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее настолько очевидно и понятно, что даже в репортажах Euronews и CNN звучит правда.
Ситуацию на границе освещают десятки СМИ, в том числе представители зарубежных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее настолько очевидно и понятно, что даже в репортажах Euronews и CNN звучит правда.
Польские власти уверяют, что каждому, кто подает заявление на предоставление убежища на территории Польши, гарантируется надлежащая процедура. Но правозащитники в этом сомневаются. По словам местной активистки, мигрантов просто выгоняют обратно.
– Вы не можете их забрать, пока мы не заполним документацию.
– Мы не можем их забрать? Шутите? Что мы еще не можем сделать? Пойдемте.
Магдалена, активистка:
Их вывезут в лес и вытолкают обратно. Тот мужчина рассказал нам, что его вытесняли уже четыре раза.
Татьяна Савчик, СТВ:
Euronews опубликовал правду о жестоких действиях со стороны Польши. Несмотря на заявление властей о том, что каждый, кто обратится к польской стороне за предоставлением жилища, получит необходимую поддержку, по факту ложь. Убедились в этом и правозащитники, которые приехали на границу. Им не разрешили оказать помощь беженцам, а на просьбу оформить необходимые документы польский военный просто усмехнулся.
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