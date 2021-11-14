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«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе

14 ноября 2021 12:15
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Ситуацию на границе освещают десятки СМИ, в том числе представители зарубежных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее настолько очевидно и понятно, что даже в репортажах Euronews и CNN звучит правда.  

«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе-1

Польские власти уверяют, что каждому, кто подает заявление на предоставление убежища на территории Польши, гарантируется надлежащая процедура. Но правозащитники в этом сомневаются. По словам местной активистки, мигрантов просто выгоняют обратно.  

«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе-4

Вы не можете их забрать, пока мы не заполним документацию.  
– Мы не можем их забрать? Шутите? Что мы еще не можем сделать? Пойдемте.  

«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе-7

Магдалена, активистка:
Их вывезут в лес и вытолкают обратно. Тот мужчина рассказал нам, что его вытесняли уже четыре раза.  

«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе-10

Татьяна Савчик, СТВ:  
Euronews опубликовал правду о жестоких действиях со стороны Польши. Несмотря на заявление властей о том, что каждый, кто обратится к польской стороне за предоставлением жилища, получит необходимую поддержку, по факту ложь. Убедились в этом и правозащитники, которые приехали на границу. Им не разрешили оказать помощь беженцам, а на просьбу оформить необходимые документы польский военный просто усмехнулся.  

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Эта ночь у беженцев на границе точно не будет такой, как предыдущие. И вот почему  

Телеканал «Аль-Арабия» обратился к журналистам БСЖ за объективной информацией о беженцах на границе  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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