«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе

Ситуацию на границе освещают десятки СМИ, в том числе представители зарубежных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее настолько очевидно и понятно, что даже в репортажах Euronews и CNN звучит правда.

Польские власти уверяют, что каждому, кто подает заявление на предоставление убежища на территории Польши, гарантируется надлежащая процедура. Но правозащитники в этом сомневаются. По словам местной активистки, мигрантов просто выгоняют обратно.

– Вы не можете их забрать, пока мы не заполним документацию.

– Мы не можем их забрать? Шутите? Что мы еще не можем сделать? Пойдемте.