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В Европе от коронавируса к февралю может умереть ещё полмиллиона человек. Какие меры принимают страны?

13 ноября 2021 18:59
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Тема COVID-19 остается в топе мировой информационной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к февралю 2022 года от коронавируса в Европе может умереть еще полмиллиона человек. На фоне подобных новостей и роста заболеваемости COVID-19 во всем мире обеспокоены способами защиты от него.  

В Европе от коронавируса к февралю может умереть ещё полмиллиона человек. Какие меры принимают страны?-1

О четвертой волне коронавируса заговорили в Германии: там накануне впервые за все время пандемии за сутки выявлено более 50 тысяч заражений. Антирекорд по заболевшим установила и Словакия. В некоторых районах страны введен режим ЧС, а на работу можно попасть только при наличии отрицательного ПЦР-теста или COVID-паспорта. Желающим обойти закон и предоставить фальшивый сертификат грозит штраф: 1 000 евро.  

В Европе от коронавируса к февралю может умереть ещё полмиллиона человек. Какие меры принимают страны?-4

Власти Латвии за получение поддельного сертификата и вовсе ввели уголовную ответственность. По количеству заражений к отметке в 40 тысяч приближается Великобритания. В связи с этим там ввели обязательную вакцинацию для медиков.  

В Европе от коронавируса к февралю может умереть ещё полмиллиона человек. Какие меры принимают страны?-7

Коронавирус остается одной из главных тем в мировом сообществе, поэтому в погоне за тиражом нельзя исключать появление фейковых новостей. Предотвратить их возникновение попытались в Грузии: за распространение недостоверной информации о коронавирусе возможна уголовная ответственность.  

# Коронавирус # Фотофакт

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