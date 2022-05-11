Сгорело более 500 домов. Штормовой ветер оборвал линии электропередач, поэтому загорелся лес в Сибири

Новости России. Российские пожарные продолжают тушить лесные пожары в Сибири. Огонь ликвидируют как с воздуха, так и с земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарным удалось спасти почти 1 500 тысячи жилых домов. Сильнее всего от огня пострадал Красноярский край. Там сгорело более 500 домов и погибли, по меньшей мере, семь человек. Еще 19, в том числе шестеро пожарных, пострадали. Как сообщили в МЧС России, масштабные пожары начались из-за обрыва линий электропередач во время штормового ветра. В результате произошло множество коротких замыканий.

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